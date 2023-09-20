مقتل شاب بالقبة طرابلس بطعنة سكين على خلفية لعبة كرة قدم

حصلت حادثة مروعة في منطقة القبة – طرابلس وذلك على خلفية لعبة كرة قدم وقع خلاف بين كل من المدعو “ا.ب” و “س.ش” تطور الى تضارب ليقوم الأول بإشهار سكين وطعن الأخير في قلبه ليفارق الحياة على الفور في محلّة شارع الجديد. وقد نقلت جثته الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيق بالحادثة.

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