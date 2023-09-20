لافروف: الولايات المتحدة والغرب يعملون على تأجيج الصراعات حول العالم

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام مجلس الأمن بشأن أوكرانيا، الى ان "الولايات المتحدة والغرب يعملون على تأجيج الصراعات حول العالم"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة تتدخل في أوكرانيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي لفرض سياسات موالية للغرب في كييف. السلطات الحاكمة في كييف تعمل على انتهاك حقوق الروس".

وذكر ان "القادة في كييف يعملون على حرمان الناطقين باللغة الروسية من جنسياتهم".