الطبيب الشرعي: ازمة قلبية حادة تسببت بوفاة الاب إيلي كسرواني

أظهر تقرير الطبيب الشرعي، أن ازمة قلبية حادة هي سبب وفاة الاب إيلي كسرواني الذي عثر على جثته اليوم في حديقة منزله، في بلدة عين القبو - أعالي المتن.

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