الدفاع الروسية: إجلاء 3154 شخصا بينهم 1428 طفلا منذ بدء الأعمال العدائية في قره باغ

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "قوات حفظ السلام الروسية، أجلت 3154 شخصا، بينهم 1428 طفلا، منذ بدء الأعمال العدائية في قره باغ"، مشيرة الى ان "من خلال وساطة قيادة قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق مع أطراف النزاع بشأن وقف كامل للأعمال العدائية".

وكانت أذربيجان، قد أعلنت أمس، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، بغية استعادة النظام الدستوري.

يذكر أن ناغورني قره باغ، هي منطقة في القوقاز كانت منذ فترة طويلة موضوع نزاع إقليمي بين أرمينيا وأذربيجان، الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن، وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.

وفي نهاية شهر أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية"، أي مع قره باغ.