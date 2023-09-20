شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار مشروع قانون لتخصيص ثلث مقاعد البرلمان في الهند للنساء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي- أ.ف.ب

وافق مجلس النواب في البرلمان الهندي، الأربعاء، على مشروع قانون ينص على تخصيص ثلث مقاعده للنساء، بعد عدة محاولات باءت بالفشل لاعتماده في العقود الأخيرة. وقال رئيس البرلمان، أوم بيرلا: «تم اعتماد الاقتراح القانون بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في المجلس».

وعلى منصة «إكس»، رحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بنتيجة التصويت وشكر المشرعين، وقال: إن التشريع الجديد «سيعزز» تمكين المرأة.

وفي الانتخابات الوطنية الأخيرة، حصلت النساء على 104 مقاعد من أصل 788، أي ما يعادل 13 في المئة تقريباً، بحسب الأرقام الرسمية.

ويقترح مشروع القانون إجراء تعديل دستوري لتخصيص حصة الثلث للنساء من مقاعد مجلس النواب ومجالس الولايات في البلاد.

ويتطلب اعتماده موافقة أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان. ويعد إقرار المشروع في مجلس الشيوخ مضموناً عملياً بفضل الدعم السياسي الواسع الذي يحظى به. ويحتاج بعد ذلك إلى موافقة نصف الولايات الهندية البالغة 28 ولاية.