مقتطفات من مقابلة ولي العهد على Fox News تحصد تفاعلا كبيرا

قبل ساعات قليلة من بث المقابلة الحصرية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، في تمام الساعة الواحدة من فجر غد الخميس بتوقيت الرياض، لم تهدأ وسائل التواصل الاجتماعي، فقد انشغلت المنصات بمقطع فيديو انتشر ‏لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو يرد على سؤال محاور القناة بريت باير حين طلب منه النصح بما يجب عليه طرحه من أسئلة على ولي العهد.

فرد الوزير على المذيع بأن عليه أن يسأل الأمير محمد بن سلمان "متى سيسمح لوزرائه بالنوم مدة 8 ساعات لـ3 أيام متواصلة"، في إشارة منه إلى كثرة العمل.

مشاركات وإعجابات

ويعج هاشتاق #لقاء_محمد_بن_سلمان على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بالكثير من التعليقات حول اللقاء المرتقب، في حين انتشر مقطع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حاصدا مئات المشاركات والإعجابات.

ومن المرتقب أن تتناول تلك المقابلة التي ستبث ليل "الأربعاء - الخميس"، مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها.

وكانت المحطة بدأت بعرض بعض التقارير الخاصة من السعودية أمس، قدم فيها "باير" نظرة من وراء الكواليس على المملكة.

بيان إعلامي من فوكس نيوز

وكانت قناة FOX News قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لسموه مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.

وتكتسب مُقابلة سموه المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية.