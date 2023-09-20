الفيدرالي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رفع البنك المركزي الأمريكي "الفيدرالي" توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال العام الجاري، والعام المقبل، في بيانه اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات المركزي الأمريكي، توقعات بأن ينمو الاقتصاد بـ 2.1% وهي تقديرات أعلى من تلك التي توقعها في يونيو عند 1%.

وفي 2024، توقع المركزي الأمريكي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% مقابل توقعات يونيو عند 1.1%.

وتوقع الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد الامريكي بـ 1.8% في 2025، وهي نفس توقعات يونيو.

أما في 2026، فيتوقع الفيدرالي نمو الاقتصاد بـ 1.8%.