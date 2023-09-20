الانتهاء خلال 4 سنوات.. وزير النقل يكشف تفاصيل مسار الخط الثاني للقطار السريع من أكتوبر لـ أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل مسار الخط الثاني للقطار السريع المقرر أن يبدأ من أكتوبر حتى أبو سمبل.

وقال "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إن الخط الثاني للقطار السريع يبدأ من 6 أكتوبر وينطلق غرب الطريق الصحراوي مرورًا بمحطات العياط وبني سويف والفيوم حتى الوصول لأبو سمبل ومن المقرر الانتهاء منه خلال 4 سنوات.

وأشار إلى أنه جاري تصنيع عربات الخط الثاني للقطار السريع،مبينا أن محطة أبوسمبل ستكون محطة رائعة، مع وجود قرية سياحية وفندقية، مضيفًا إلى أن العائد من مشروع القطار السريع بدأ منذ البدء في تنفيذه، عدد العاملين في مشروعات وزارة النقل يصل إلى 2 مليون عامل ومهندس، لدينا توجيه واضح من الرئيس السيسي لتوطين الصناعات، وتقليل الصادرات، كنا نستورد الفلنكات، لدينا الآن 6 مصانع فلنكات، إضافة إلى تصنيع الألواح الصلب، ودواخل القطارات والأتوبيسات.

وأوضح أن الشركات العالمية في مجال السكك الحديدية ومنها أليسون الفرنسية، شركة تالجو حريصة الآن على إنشاء مصانع في مصر وخاصة في منطقة برج العرب، مشيرا إلى أنه لأول مرة سيتم إنتاج مليون طن قضبان سكك حديدية سنويا في مصر ابتداء من ديسمبر المقبل، متابعًا: "لدينا 102 بينها 99 شركة قطاع خاص تعمل في مشاريعنا".