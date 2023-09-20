أذربيجان تعلن انتهاء العملية العسكرية فى ناجورنو -كاراباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - باكو/موسكو- (د ب ا)

أعلن إلهام علييف رئيس أذربيجان اليوم الأربعاء، انتهاء العملية العسكرية في إقليم ناجورنو -كاراباخ. وقال من باكو إن أذربيجان قد استعادت سيادتها على المنطقة .

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الأرميني.

وبعد ثلاثة سنوات على الحرب الأحدث بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، ، شنت أذربيجان أمس عملية للسيطرة على جيب ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه في جنوب القوقاز، والذي يقطنه أساسا مواطنون أرمن .ووفقا للأرمن ، لقى أكثر من 30 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين.

واتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار بوساطة روسيا ، في منطقة ناجورنو كاراباخ بعدما هدأ القتال . ووافق الجانب الأذربيجاني على وقف إطلاق النار بموجب شرط يقضي بأن يتخلى المقاتلون الانفصاليون الأرمن عن مقاومتهم ويلقون أسلحتهم.