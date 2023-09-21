طقس الغد غائم جزئياً دون تعديل بالحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس صيفي معتدل على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع بعض التلقبات المحلية خاصة شمال البلاد حتى صباح يوم غد الخميس حيث يعود الى صيفي مستقر وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام التالية حيث تتخطى معدلانتها الموسمية، لذا نحذّر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي مدينة زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في الداخل وعلى الجبال بينما تكون ضمن معدلاتها غلى الساحل.

السبت: قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.

الأحد: قليل الغيوم اجمالاً وبقاء درجات الحراروة مرتفعة ممصحوبة مع انخفاض في نسبة الرطوبة، ويبقى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.