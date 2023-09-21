غوتيريس: للإسراع بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المسبب لارتفاع درجة حرارة الأرض

اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى إن الوقت ينفد أمام التصدي لتغير المناخ وهو ما يعود جزئيا إلى "جشع سافر" متعلق بمصالح الوقود الأحفوري.

واوضح غوتيريس في بداية قمة ليوم واحد مخصصة للمناخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بان "التحول عن الوقود الأحفوري لمصادر الطاقة المتجددة يحدث لكننا متأخرين عقودا، يجب أن نعوض الوقت الضائع بسبب التخاذل والتلكؤ والجشع السافر المترسخ في مصالح بالمليارات تتعلق بالوقود الأحفوري".

ومن المقرر أن تنعقد قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) التي تستمر أسبوعين في 29 تشرين الثاني في دبي بالإمارات. وناشد غوتيريس صناع السياسات في دول العالم الإسراع بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري المسبب لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وحث الرئيس الكيني وليام روتو الدول على فرض ضريبة عالمية على تجارة الوقود الأحفوري ورسوم على انبعاثات الطيران والملاحة البحرية والمعاملات المالية لجمع تريليونات الدولارات. وقال "لا أفريقيا ولا العالم النامي بحاجة إلى الإحسان" من الدول المتقدمة.

ولم تفصح الإمارات عن خططها المتعلقة بالمناخ لكن من المقرر أن يتحدث رئيس كوب28 سلطان أحمد الجابر في النهاية عن أولويات الدولة المضيفة في قمة المناخ التي تعقد فيها على مدى أسبوعين في تشرين الثاني.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ذكرت إن الدول بحاجة إلى الوفاء بهدف لم يتحقق منذ فترة طويلة وهو جمع 100 مليار دولار سنويا لتمويل مكافحة تغير المناخ. وتابعت قائلة "إنها مسألة ثقة" مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيشارك بإرسال 27 مليار دولار كما فعل العام الماضي.