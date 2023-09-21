انت الان تتابع خبر تطور جديد يخص العلاقات بين إیران والسعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال لقائه مع السفير السعودي لدی طهران عبد الله بن سعود العنزي، أوضح میرزایي أن هناك فرصا استثمارية مواتية وواعدة في صناعة البتروكيماويات الإيرانية، معربا عن استعداد إیران للتعاون مع كبرى شركات البتروكيماويات مثل "سابك" السعودية وأثناء لقائه الوزير السعودي الذي زار معرض "إيرانبلاست السابع عشر" للمرة الثانية، بين شاه‌ میرزایي أن إيران والسعودية، باعتبارهما قوتين إقليميتين مهمتين تمتلكان موارد كبيرة من النفط والغاز، يمكنهما توسيع تعاونهما الثنائي في هذا المجال.

كما تمت الإشارة إلى أن هناك قدرات جيدة للغاية في مجال القواعد المعرفية والمصنعين المحليين ومنفذي المشاريع ومشغلي مشاريع البتروكيماويات الإيرانية، بالإضافة إلى أن هذه الصناعة حققت إنجازات قيمة ومازالت قيد التطور یوما بعد یوم، حيث أعرب مرتضی شاه‌ میرزایي عن استعداد إیران للتعاون وتقديم هذه الفرص لشركتي"سابك" و"أرامكو" السعوديتین، واللتین تعتبران من الشرکات الكبری للمنتجات البتروكيماوية.

وأكد أنه يمكن أن یشمل التعاون الإیراني-السعودي المشترك محفظة إيران المتنوعة من المنتجات البتروكيماوية والسلع والمعدات المستخدمة في الصناعة والتي يتم تصنيعها من قبل الشركات المصنعة الإيرانية، معربا عن سعادته البالغة باستضافة السفير السعودي للمرة الثانية في معرض إيرانبلاست، حيث لفت إلى أن البلدين صديقان وحليفان وأن التعاون بینهما لا حدود له.