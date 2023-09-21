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كبير مذيعي فوكس نيوز يصف لقاءه مع ولي العهد بـ"التاريخي"

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وصف كبير مذيعي محطة "فوكس نيوز" الأمريكية اللقاء الاستثنائي الذي أجراه مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير بـ"التاريخي"، قائلا إنه كانت هناك لحظات تاريخية في هذه المقابلة؛ حيث أظهر ولي العهد تفاعلا كبيرا، وأجاب على كل سؤال خلال الساعة الكاملة من اللقاء، وقد تنوعت المواضيع التي تم مناقشتها بين الدردشة والنقاش وحتى التجول.

وقال إنه تم التطرق إلى مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك الشؤون الدولية والقادة العالميين.

كما تم مناقشة الكثير من المواضيع بما فيها العلاقات - الأمريكية ومسألة التطبيع مع إسرائيل.

وفي الختام، أشار المذيع إلى أنه قد أجرى العديد من المقابلات في حياته المهنية، ولكنه لم يحصل على مثل هذا الكم من الأخبار في مقابلة واحدة كما حدث في لقائه مع ولي العهد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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