وقال إنه تم التطرق إلى مجموعة متنوعة من المواضيع بما في ذلك الشؤون الدولية والقادة العالميين.
كما تم مناقشة الكثير من المواضيع بما فيها العلاقات السعودية - الأمريكية ومسألة التطبيع مع إسرائيل.
وفي الختام، أشار المذيع إلى أنه قد أجرى العديد من المقابلات في حياته المهنية، ولكنه لم يحصل على مثل هذا الكم من الأخبار في مقابلة واحدة كما حدث في لقائه مع ولي العهد.
كانت هذه تفاصيل خبر كبير مذيعي فوكس نيوز يصف لقاءه مع ولي العهد بـ"التاريخي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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