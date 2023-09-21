وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة العشرين. وأضاف أن الاقتصاد السعودي يحتل حاليا الرقم 17 على مستوى العالم ويمكن العودة ضمن قائمة الـ 7.
وقال "كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموا، هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل وتحويل التحديات إلى فرص". ووجه ولي العهد رسالة للمتردّدين بزيارة المملكة عبر حواره مع "فوكس نيوز": "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد: السعودية ستكون ضمن أقوى اقتصادات العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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