ولي العهد: السعودية ستكون ضمن أقوى اقتصادات العالم

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستكون مستقبلا من أقوى اقتصاديات العالم. وأضاف خلال حواره لقناة «فوكس نيوز»: "نسعى إلى تحقيق الأهداف بطموحات عالية، وسنكون من أقوى اقتصاديات العالم، ونحاول أن تكون المملكة في مقدمة الدول بحجم الناتج المحلي".

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة العشرين. وأضاف أن الاقتصاد السعودي يحتل حاليا الرقم 17 على مستوى العالم ويمكن العودة ضمن قائمة الـ 7.

وقال "كنا في 2022 أسرع دول مجموعة الـ 20 نموا، هدفنا الوصول بالسعودية للأفضل وتحويل التحديات إلى فرص". ووجه ولي العهد رسالة للمتردّدين بزيارة المملكة عبر حواره مع "فوكس نيوز": "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".