محمد بن سلمان: أركز وقتي لخدمة مصالح السعودية وشعبها

تحدث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن رؤية المملكة 2030، مؤكدا أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030.

ولفت الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إلى "أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه".

وقال "لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا".

وتابع: "أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها".

وقال "لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا". وتابع: "أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها".

وأكد أن "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير، وهم من يدفعون لذلك.. وأنا واحد من الشعب السعودي".