الأمير محمد بن سلمان: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20، مشيرا في رسالة وجهها للمترددين في زياة المملكة إلى أن " السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".

ولفت إلى أن استثمار السعودية في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3 % إلى 7 %.

وتابع: "وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد".