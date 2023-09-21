ولي العهد يرد على اتهامات الغسيل الرياضي

وأضاف: "نعمل كي تسهم الرياضة بـ1.5 في المئة من الناتج المحلي قريبا، لا نمانع تطوير قطاع الرياضة كما أنه أصبح فاعلا في العوائد الاقتصادية".
وتابع: "استقطاب السياحة مرتبط بتطوير قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة والمملكة الأسرع نموا حاليا في جميع القطاعات، وتفعيل الاقتصاد يتطلب العمل في جميع القطاعات.
وأشار إلى أن السعودية بلد مهم والجميع يسعى لعلاقة جيدة معها، مؤكدًا أن المملكة أصبح لها استثمارات قوية في قطاعات مثل الفضاء والترفيه.
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