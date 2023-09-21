محمد بن سلمان: سنحصل على سلاح نووي إذا حصلت إيران عليه

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن المملكة ستحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولا.

ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل".

وأضاف إن حيازة السلاح النووي لا فائدة منه... وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم". وتابع: "العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية".

وأكد ولي العهد أن العلاقات مع إيران تتقدم معربا عن أمله أن تستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أن الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين.

وحول ملف القضية الفلسطينية، نفى الأمير محمد بن سلمان تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل مشيرا إلى أنها تتقدم يوما بيوم، مؤكدا أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات.

وأكد ولي العهد أن هناك مباحثات مع الجانب الأمريكي للتوصل إلى نتائج جيدة لرفع معاناة الفلسطينيين.

وأضاف أنه في حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.

وحول الأزمة اليمنية، أكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم والمستقبل ونتطلع إلى حل سياسي مستدام.