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ترند اليوم| زلزال مصر وموعد انتخابات الرئاسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكان على رأسها زلزال مصر، وموعد الانتخابات الرئاسية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومي لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بُعد 265 كيلومتر شمال غرب مرسى مطروح.

زلزال مصر

زلزال

بقوة 4.5 درجة ريختر.. زلزال شمال غرب مرسى مطروح

موعد انتخابات الرئاسة

الانتخابات

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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