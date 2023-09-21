ترند اليوم| زلزال مصر وموعد انتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وكان على رأسها زلزال مصر، وموعد الانتخابات الرئاسية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل محطات الشبكة القومي لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بُعد 265 كيلومتر شمال غرب مرسى مطروح.

زلزال مصر

بقوة 4.5 درجة ريختر.. زلزال شمال غرب مرسى مطروح

موعد انتخابات الرئاسة

نزاهة الانتخابات الرئاسية.. بيان مهم من "الحوار الوطني"

توقيع 25 ألف مواطن.. الشروط الكاملة للترشح للانتخابات الرئاسي

الهيئة الوطنية: انتخابات الرئاسة ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل

الهيئة الوطنية: انتخابات الرئاسة ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل