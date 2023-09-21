شكرا لقرائتكم خبر عن سول تحذر من عواقب أي صفقة أسلحة بين موسكو وبيونج يانج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت كوريا الجنوبية من التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك إن أي صفقة أسلحة بين البلدين ستُعد استفزازًا مباشرًا ضد كوريا الجنوبية.

وأشار يون في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، إلى المخاوف من أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافقا على تبادل ذخيرة كوريا الشمالية مقابل تكنولوجيا الأسلحة الروسية خلال قمتهما في الشرق الأقصى الروسي الأسبوع الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الخميس.

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الحارس المطلق للسلام العالمي

قال يون: "من المفارقات أن يشن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يؤتمن على أنه الحارس المطلق للسلام العالمي، حربًا بغزو دولة أخرى ذات سيادة، ويتلقى أسلحة وذخائر من نظام ينتهك بشكل صارخ قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "إذا حصلت كوريا الشمالية على المعلومات والتكنولوجيا اللازمة لتعزيز قدراتها في مجال أسلحة الدمار الشامل مقابل دعم روسيا بأسلحة تقليدية، فإن الصفقة ستكون استفزازًا مباشرا يهدد السلام والأمن، ليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضًا في جمهورية كوريا"، في إشارة إلى كوريا الجنوبية باسمها الرسمي.