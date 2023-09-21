البنتاغون: اميركا تقر صفقة محتملة لإصلاح صواريخ باتريوت للكويت

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على صفقة محتملة لإصلاح وإعادة اعتماد صواريخ باتريوت ودعم للكويت بتكلفة تقدر بنحو 150 مليون دولار.

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