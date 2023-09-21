شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يتهم الأمم المتحدة بالعجز وينتقد الفيتو الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة بالعجز، واصفًا المنظمة الدولية بأنها تتفاعل مع المشكلات بالأقوال بدلًا من الحلول الحقيقية.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك يوم الأربعاء، أن العالم لم يعد بإمكانه أن يعلق "آماله على الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحدود السيادية للدول".

انتقاد الفيتو الروسي

كما انتقد زيلينسكي تمتع روسيا بحق النقض "فيتو" في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنها تقود الأمم المتحدة إلى طريق مسدود.

وأشار إلى أن الجمعية العام للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، يجب أن تحظى بالقدرة على التغلب على حق النقض، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى التوسع ليضم المزيد من الأعضاء الدائمين، بما في ذلك ألمانيا.

وتتمتع 5 دول، هي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وبحق نقض القرارات.

العضوية الدائمة في مجلس الأمن

قال زيلينسكي أمام مجلس الأمن اليوم، إن "ألمانيا أصبحت أحد الضامنين العالميين الرئيسيين للسلام والأمن، وإنها تستحق مكانا بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ولا بدّ من تمثيل أمريكا اللاتينية هنا بصفة دائمة ودول المحيط الهادئ كذلك".

وتابع، أن الاتحاد الإفريقي أيضًا يتعين أن يحصل على مكانه في أهم هيئة أممية، وأن آسيا أيضًا تستحق وجودًا أقوى.

وأشار إلى أنه "لا يمكن اعتبار أن يكون بقاء دول مثل اليابان أو الهند أو العالم الإسلامي خارج العضوية الدائمة لمجلس الأمن أمرًا طبيعيًا"، لافتًا إلى أنه ليس من العدل ألا يجري تمثيل مليارات الأشخاص.