شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يتهم الغرب بـ"بجنون العظمة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بأنه مصاب "بجنون العظمة"، مضيفًا أن الغرب يلجأ بصورة انتقائية إلى المعايير والمبادئ "حصريًا بناء على احتياجاته الجيوسياسية الضيقة".

وأشار في اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، إلى أن هذا أدى إلى عالم أقل استقرارًا وظهور بؤر توتر جديدة، وأن روسيا ما زالت تصر على أنه يجب احترام جميع بنود ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها، "لا انتقائيًا، بل بصورة شاملة" كي "توضع الأمور في مسار سلمي".

أسباب المشكلات

وردًا على حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مجلس الأمن الدولي، قال لافروف: إن المرء يسمع شعارات "الغزو" و"العدوان" و"الضم" في خطاب خصوم روسيا الغربيين، ولا يسمع كلمة عن أسباب المشكلات.