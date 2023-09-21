الرئيس الإيراني: ليست لدينا مشكلة في تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعنا

اكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ليست لديها مشكلة في تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية، وذلك بعد أيام من قرار طهران باستبعاد عدد من مفتشي الوكالة المعينين للعمل في البلاد.

وذكر رئيسي في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "ليست لدينا مشكلة مع عمليات التفتيش لكن المشكلة هي مع بعض المفتشين... وبالنسبة للمفتشين الذين هم أهل للثقة يمكنهم مواصلة عملهم في إيران".

واوضح رئيسي أن "قرار طهران جاء ردا على بعض التصريحات غير المنصفة من قبل الأعضاء الغربيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واستنكر مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي خطوة إيران ووصفها بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة".

تجدر الإشارة إلى أن الخطوة التي اتخذتها طهران، والمعروفة باسم "إلغاء تعيين" المفتشين، مسموح بها ويمكن للدول الأعضاء بشكل عام الاعتراض على زيارة مفتشين بعينهم لمنشآتها النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الخاصة بكل دولة مع الوكالة والتي تنظم عمليات التفتيش.