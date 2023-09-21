السفارة الاميركية في بيروت: أعيرة نارية أُطلقت على السفارة ليل أمس دون وقوع إصابات

كشف المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان جيك نيلسون أن "أعيرة نارية أُطلقت على السفارة أمس، دون وقوع إصابات".

وذكر نيلسون: "عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية". وأوضح بانه "لم تقع إصابات، ومنشأتنا آمنة"، متابعاً: "نحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".