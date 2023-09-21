فادي كرم: لقاءات غير علنية مع كل الأفرقاء للوصول إلى تفاهم على ترشيح قائد الجيش

ذكر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم أن "الخيارات تكاد تنحصر برئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون، وذلك استناداً إلى نتائج لقاءات المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان مع الشخصيات اللبنانية، وجو "اللجنة الخماسية"، والحث غير المباشر على الانتقال من مرحلة المواجهة بين مرشحين إلى تسوية شاملة على قائد الجيش.

وأوضح كرم في تصريح إلى "الشرق الأوسط"، أن هذا الطرح "سهّل له لودريان عندما قال لا للطرفين المطروحين" في إشارة إلى فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. وكشف كرم عن وجود وفد قطري في لبنان "يجري لقاءات غير علنية مع كل الأطراف، للوصول إلى تفاهم على ترشيح قائد الجيش". موضحا بان هذا الطرح لا يزال غير ناجز، بالنظر إلى أن حزب الله وحركة أمل وفريق الممانعة لا يزالون مستمرين في دعم فرنجية، مشدداً على أن هذا الطرح "توافقي، وهو قائد الجيش ليس مرشح طرف أو فريق، إذ يدفع أفرقاء في الداخل والخارج نحو التفاهم عليه لانتخابه من دون معركة انتخابية"، وهو الطريق الأساسي لانتخابه بالنظر إلى أن ترشيحه يحتاج إلى تعديل دستوري كونه موظفا فئة أولى.