بو حبيب التقى الصباغ وبحثا في التحضيرات لزيارته الى سوريا وكيفية مساعدة النازحين بالعودة الى بلادهم

واصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب مشاركته في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فإلتقى وزير خارجية قبرص كوستانتينوس كومبوس، وتباحث الجانبان بأفضل السبل للتعاون في مسألة النزوح حيث كانت وجهتا النظر متطابقتين حول ضرورة إيجاد حلول مستدامة للنازحين في بلدهم الأم.

كما إجتمع الوزير بو حبيب بنائب وزير خارجية سوريا بسام الصباغ، وتم التباحث في التحضيرات لزيارته المزمع إجراؤها الى سوريا، وكيفية مساعدة اللاجئين في العودة الى بلادهم، بالتزامن مع تأمين الظروف المادية والتنموية المناسبة لذلك.

وعقد بو حبيب إجتماعا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري محمد عبد العزيز بن صالح الخليفي الذي وضعه في أجواء إجتماع اللجنة الخماسية الأخير في نيويورك، مجددا" إستعداد قطر تقديم كل مساعدة ممكنة للبنان.

كما تحدث مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني وتبادلا الافكار حول أفضل السبل لتنسيق مواقف البلدين في سياسات الهجرة واللجوء تحضيراً للمؤتمر السنوي المزمع عقده في روما بداية تشرين الثاني القادم لدول حوض المتوسط.

وشارك بو حبيب في حفل إستقبال أقامه وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على شرف الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.