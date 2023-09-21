الموسوي: لقرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم

أشار النائب إبراهيم الموسوي، الى أن "مفوضية اللاجئين تعتدي على السيادة اللبنانية وتصدر إفادات سكن للنازحين السوريين، يجب عدم الاكتفاء بإدانة هذا الانتهاك الخطير في حق البلد وأهله".

ورأى الموسوي، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "المطلوب اتخاذ اجراءات فورية في حق المفوضية لردعها وكذلك المبادرة الجدية الى قرار سيادي رسمي وطني عام لوقف تدفق النازحين والبدء بإعادتهم".