أفادت وسائل إعلام صينية، عن وصول الرئيس السوري بشار الأسد الى مدينة هانغتشو الصينية.

وعلمت صحيفة "الوطن" السورية من مصادر متابعة أن "الرئيس الصيني أرسل طائرة رئاسية خاصة لتقل الأسد وعقليته والوفد المرافق، الأمر الذي يكشف مدى الاهتمام الذي توليه بكين لهذه الزيارة وللقاء القمة الذي سيجمع الرئيسين في هذه المدينة الواقعة أقصى شرق الصين في مقاطعة شيشانغ".

وتعتبر الصين هي ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد منذ العام 2011، بعد روسيا وإيران، حيث ترافقه زوجته أسماء ووفد سياسي واقتصادي وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في مدينتي هانغتشو وبكين.

وسيستضيف الرئيس الصيني شي جينبينغ سيستضيف نظيره السوري بشار الأسد وقادة آخرين في حفل إفتتاح دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو.

وذكرت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية، أن "شي سيحضر حفل إفتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو يومي 22 و23 أيلول وسيقيم مأدبة ترحيب وأنشطة ثنائية للقادة الأجانب الذين يزورون الصين".

ومن بين القادة الأجانب الذين سيحضرون الحفل، بشار الأسد وزعماء دول حليفة للصين من بينها الكويت وكمبوديا والنيبال، بحسب ما أوضحت الشبكة التلفزيونية الصينية.