انت الان تتابع خبر السامرائي: هناك جهات سياسية تحاول إضعاف أبناء صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي خلال زيارته للمرشح عن التحالف، هشام الدخيل، إن "هناك تنافساً سياسياً من جهات خارج المحافظة تريد اضعاف ابناء سامراء وصلاح الدين وابعادهم عن مواقع القرار والمسؤولية فيها وسلب ارادتهم لصالح منافسين سياسيين في بغداد"، مستدركاً بالقول: "لن نسمح بذلك".وأضاف، أن " المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات ستصنع الفارق الحياتي والخدمي الذي يتمناه المواطن في صلاح الدين".

وحضر اللقاء "مبدر العابد شيخ عشيرة آل دراج وعدد من ابناء العشيرة ووجهائها في ناحية الحويش في محافظة صلاح الدين".

