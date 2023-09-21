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التعليم تصدر أوامر وزارية جديدة لنقل الأوائل إلى تشكيلاتها الجامعية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "اصدرت سبعة وعشرين أمرا وزاريا جديدا لنقل خدمات الخريجين الأوائل المعينين في عدد من مؤسسات الدولة إلى تشكيلاتها".

وأضاف، أن "هذا الإجراء يأتي استنادا الى المادة 2 من قانون رقم 67 لسنة 2017 ومضمون كتاب وزارة المالية بالعدد 40571 في 2023/7/16 وملحقه 54555 في 2023/8/24".


ودعت الوزارة المنقولين المؤشرة أسماؤهم في أدناه الى "استكمال إجراءات الانفكاك الأصولية والمباشرة في جهات التوزيع الجديدة".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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