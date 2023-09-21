شبورة مائية ورياح.. توقعات حالة طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الفترة من الخميس حتى الثلاثاء المقبل، بالتزامن مع قرب انتهاء فصل الصيف.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أن الجمعة المقبل هو آخر أيام فصل الصيف، ليكون أول يوم فى خريف ٢٠٢٣، يوم السبت المقبل (٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣).

وأشارت إلى أنه يسود غدا الخميس طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الجو.

وتشهد الأجواء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، علاوة على نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأكدت أن درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري تصل إلى 32 درجة والسواحل الشمالية 29 وجنوب سيناء 36.