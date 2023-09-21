انتيسا سان باولو الإيطالية مهتمة بشراء حصة مصر في بنك الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أكد أندريا فزولاري، رئيس إدارة نظم الحوكمة والمبادرات الاستراتيجية بقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة بنك انتيسا سان باولو- الإيطالي- أن المجموعة مهتمة بشراء حصة مصر البالغة 20% في بنك الإسكندرية، بحسب بيان للمجموعة اليوم.

وتمتلك مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية على حصة حاكمة 80% من إجمالي رأس مال بنك الإسكندرية وبعد الانتهاء وموافقة الحكومة على شرائها حصة مصر ممثلة في وزارة المالية المصرية ستمتلك بذلك إجمالي رأس مال البنك.

وبحسب بيان من بنك الإسكندرية اليوم، بدأت مجموعة انتيسا سان باولو، مباحثات مبدئية مع الحكومة المصرية لشراء حصة الحكومة المتبقية البالغة 20% من إجمالي أسهم بنك الإسكندرية في مصر التابع لمجموعة "انتيسا سان باولو" الإيطالية، وذلك وفقًا لتصريح ماركو إليو روتيني رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو في يونيو الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت في أبريل الماضي إدراج بنك الإسكندرية ضمن برنامج الطروحات الذي يضم 32 شركة مستهدفة من خلاله بيع جزء من حصص الدولة في رأس مال هذه الشركات بهدف جذب تدفقات دولارية والتغلب على صغوط أزمة النقد الأجنبي التي تمر بها مصر بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال فزولاري: "نمتلك العديد من الفرص التي تسهم في تعزيز وجود البنك في مصر والمنطقة، بما يدعم الاقتصاد ويخدم عملائنا، خاصة وأننا نتواجد في العديد من الدول مثل سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، ومصر، والمجر، وسلوفينيا، وألبانيا، ورومانيا، والبوسنة، وأوكرانيا.

وقال دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن مصرفه حقق أداءً إيجابياً في السوق المصرية، بل أن أداء القطاع المصرفي ككل كان إيجابياَ بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى أسعار العائد المرتفع التي تصب في صالح البنوك.

وأوضح أن بنك الإسكندرية يعتمد في الأساس على تمويل قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، ويسعى البنك إلى مواكبة الاتجاهات الجديدة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني الاتجاه نحو التحول الرقمي.

وأضاف: " ملتزمون بدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن لهذه الشركات الاستفادة من التحول الرقمي في المستقبل.

ومؤخرًا قام بنك الإسكندرية بتعيين الرئيس الجديد لقطاع الشركات، تميم السعدي، بهدف دعم خططهم في التكامل ودعم المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المصرية التي ترغب في السفر إلى الخارج، معتمدين على وجودنا في إيطاليا أو في أوروبا الوسطى، وفق ما قاله دانتي.

وحول نية بنك الإسكندرية لتدشين بنك رقمي خاص به أجاب كامبيوني: "ليس لدينا أي خطة حاليا، ونركز حاليا على تحسين بنك الإسكندرية للمعاملات الرقمية ونركز على تحسين الخدمات والمعاملات الرقمية، والمنصة الرقمية المخصصة للمستقبل".

كانت مجموعة انتيسا سان باولو وبنك الإسكندرية أعلنا إطلاق مبادرة لدعم الأطفال الأكثر احتياجاً، من خلال استضافة معسكر أتالانتا لكرة القدم في مصر بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.