سعر الذهب اليوم بمصر يتراجع مع بداية التعاملات بعد تثبيت الفائدة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 10 جنيهات.

كان سعر جرام الذهب هبط خلال تعاملات أمس الأربعاء 15 جنيها قبل أن يقلص خسائره ويعود للارتفاع بحلول

تعاملات المساء بقيمة 10 جنيهات.

ويأتي تراجع الذهب اليوم ببداية التعاملات بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، أمس الأربعاء، عند نفس مستوياتها في يوليو الماضي، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين.

وبناءً على هذا القرار، بقيت أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي في نطاق بين 5.25 و5.5%.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1483 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1907 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2225 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 5543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 17800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1928 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 1.97 دولار بنسبة 0.10% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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