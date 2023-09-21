شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز التظلم ضد قرارات الهيئة القومية لسلامة الغذاء؟..القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تضمن قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنشاء لجنة للنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة بشأن سلامة الغذاء طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.

وفيما يلى نستعرض تشكيل اللجنة وفقا لنص القانون، "تُشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يتم ندبه وفقًا للقواعد المقررة في مجلس الدولة، وعضوية كلٍ من:

ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، يختاره رئيس الهيئة، ممثل عن غرفة الصناعات الغذائية، يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، يختاره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين وفقًا لطبيعة التظلم من قائمة الخبراء التي تعدها الهيئة القومية لسلامة الغذاء المعتمدة من مجلس الإدارة.

ويتم البت في التظلم خلال الخمسة عشر يومًا التالية، إلا في أحوال الاستعجال يكون البت في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد نظر التظلم، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيًا، ولا تُقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن في قرار لجان التظلمات أمام دائرة محكمة القضاء الإداري المختصة.