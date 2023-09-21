ذكر النائب جهاد بقرادوني، تعليقًا على التصعيد الأخير في إقليم قره باغ، أنّ "الشعب الأرمني الذي اختبر العذاب مرّات وغلبه، هذه المرة سيغلبه من جديد".

كانت هذه تفاصيل خبر بقرادوني: الشعب الأرمني سيغلب العذاب مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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