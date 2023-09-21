علّق الأمين العام للمؤتمر الدّائم للفدراليّة ألفرد رياشي على إطلاق النار الذي استهدف السفارة الأميركية، حيث اعتبر أنّه "وصلت الرسالة من قبل "قوى الأمر الواقع" لقائد الجيش جوزاف عون".

كانت هذه تفاصيل خبر ألفرد رياشي عن إطلاق النار على سفارة أميركا: وصلت الرسالة من قبل "قوى الأمر الواقع" لقائد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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