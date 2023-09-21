ميقاتي بحث مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك أزمة النازحين السوريين

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في نيويورك، خلال أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وتم البحث في التعاون القائم بين لبنان والمنظمة في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الامم المتحدة بالانابة جان مراد.
كما استقبل ميقاتي في مقر اقامته في نيويورك رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو على رأس وفد.
وذكر إنفانتينو أنّ "من خلال برنامج FIFA Forward، عملنا دائماً مع الاتحاد اللبناني لكرة القدم في سبيل النهوض بالبنية التحتية وكذلك زيادة شعبية رياضتنا في لبنان، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".
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