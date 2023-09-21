جنبلاط عن الملف الرئاسي: لتشرح لنا السعودية ماذا تريد لأن الأمور أصبحت بمستوى غير مقبول

رأى الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في حديث لصحيفة "لوريان لوجور"، أنّ "الأزمة الرئاسية في لبنان عادت إلى نقطة الصفر"، وحمّل المسؤولية لمن "يلعب مع اللبنانيين، ويغذي النظريات السخيفة لمن يريد الفراغ".

وأوضح أنّ "نتائج اجتماع المجموعة الخماسية الأخير في نيويورك مجرد لعب مع اللبنانيين وبداية تهميش لمهمة المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، وبالتالي قفزة نحو المجهول، وان انطباعي الشخصي هو أن بعض أعضاء هذه المجموعة الخماسية يفسدون مهمة السيد لودريان، والنتيجة أن الخماسية أصبحت رباعية".

وذكر جنبلاط أنّه "لتشرح لنا السعودية ماذا تريد، لأن الأمور أصبحت بمستوى صارخ وغير مقبول. هناك من يلعب مع اللبنانيين! وهذا ما يغذّي النظريات السخيفة لمن يريد الفراغ".