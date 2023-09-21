أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأن إطلاق النار الذي حصل في حوش الأمراء يوم أمس، نتيجة "تلاسن بين شاب وشابة ما أدى إلى تدخل عدة أشخاص وحصول إطلاق نار".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": إطلاق النار في حوش الأمراء يوم أمس سببه تدخل أشخاص إثر تلاسن بين شاب وشابة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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