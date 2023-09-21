سرقة كابلات محطة داوود العلي النحاسية في منطقة سبلين

أقدم مجهولون، على سرقة كابلات محطة داوود العلي النحاسية (مبنية عامة)، وهي تغذي قسما كبيرا من منطقة داوود العلي بالكهرباء في نطاق بلدة سبلين. وقد حضر مفتشون من دائرة كهرباء اقليم الخروب، وأجروا كشفا على المحطة، فيما تم ابلاغ القوى الأمنية، التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة الفاعلين.

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