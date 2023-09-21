وزير الدفاع التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي: بات ملحًّا أكثر من أي وقت مضى معالجة ملف النزوح

أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال، "التزام الاتحاد الأوروبي المستمر تجاه لبنان وشعبه لوضع لبنان على طريق التعافي".

وخلال لقائها وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، شددت على "الدعم المتواصل لمؤسسات الدولة،" مشيرة الى "أهمية إجراء الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد لبنان في استعادة الثقة الدولية به."

وخلال اللقاء تم التطرق الى "المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما ما يتعلق منها بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود. وكان تأكيد على أهمية ضبط الحدود لما فيه من مصلحة للجميع".

بدوره، نوّه الوزير سليم "بدعم الإتحاد الأوروبي المستمر للبنان لا سيما للجيش اللبناني"، وشدد على أنه "بات ملحًا أكثر من أي وقت مضى معالجة ملف النزوح السوري الذي هو من مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وعلى الجميع العمل الجاد لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة".