شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول: تحطم طائرة مقاتلة جنوب البلاد ونجاة الطيار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”- وكالات

أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي، الخميس، أن طائرة مقاتلة من طراز KF-16 تحطمت أثناء إقلاعها من قاعدتها في مقاطعة سيوسان بجنوب غرب البلاد، وخرج الطيار الوحيد الذي كان بها بسلام قبل نقله إلى المستشفى.

وقالت القوات الجوية إن الطائرة التابعة للجناح المقاتل العشرين سقطت في القاعدة في سيوسان، على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب غرب سيؤول، في الساعة 8:20 صباحاً أثناء إقلاعها في مهمة غير محددة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وأوضحت القوات الجوية في رسالة نصية للصحفيين: «قام الطيار بالقفز اضطرارياً وهو بخير، ولم يبلغ عن وقوع أضرار بين المدنيين، حيث وقع الحادث داخل القاعدة».

وقد شكّلت القوات الجوية فريق عمل لتحديد السبب الدقيق للحادث.