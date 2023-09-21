إصابة ميسي تثير قلق انتر ميامي.. هل سيلعب نهائي كأس لامار هانت؟ (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - وقد غاب ميسي عن مباراة إنتر ميامي السابقة السبت الماضي، التي خسرها فريقه أمام أتلانتا 5-2 بسبب إرهاق عضلي، قبل أن يغادر الملعب أمس الأربعاء؛ حيث بدا في وضعية غير مريحة، كذلك غادر زميله السابق في برشلونة الإسباني جوردي ألبا أرضية الملعب في الدقيقة 34.

وأوضح المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو إن الثنائي سيغيب عن مباراة دربي فلوريدا، الأحد، أمام أورلاندو سيتي، مشيرًا أيضًا إلى أنه ليس متأكدًا من مشاركتهما في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل.

وقال: "علينا أن نمضي يومًا بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقولونه لنا وسنقرر، من الواضح أنه لا توجد فرصة لوجودهما الأحد".

ودافع مارتينو عن قرار إشراكهما أمام أتلانتا: "لا أعتقد أن الأمر جديد أو أكبر مما كانا يعانيان منه. إنه مجرد إرهاق، ولا أعتقد أنّ هناك إصابة عضلية".

وأضاف ردًا حول تعرّضهما للضغوط من أجل المشاركة: "كل شيء كان جاهزًا كي يشاركا.. لا يوجد احتمال لذلك. إذا قررنا مشاركتهما فهذا لأنهما كانا جاهزين للعب".