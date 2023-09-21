شكرا لقرائتكم خبر عن شولتس وزيلينسكي يفوزان بجائزة "المواطن العالمي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجائزة "المواطن العالمي" من المجلس الأطلسي، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء.

وتُمنح الجائزة للأفراد "الذين أسهموا في دفع التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، والذين يجسدون الالتزام بالتعاون الدولي" كل عام خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتُمنح الجائزة من قبل المجلس الأطلسي، وهو منظمة غير حكومية مكرسة لتعزيز العلاقات عبر المحيط الأطلسي.

شولتس يعد باستمرار دعم أوكرانيا

قال شولتس إنه تشرف بالحصول على الجائزة مع زيلينسكي، وأضاف: "حرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا تُخاض في أوروبا، لكنها في الوقت نفسه هجوم على المبادئ الأساسية لنظامنا الدولي".

ووعد المستشار الألماني مجددًا بأن تدعم ألمانيا زيلينسكي وأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا.

زيلينسكي يهدي الجائزة لجنوده

أهدى زيلينسكي جائزته إلى الجنود الذين يقاتلون ضد روسيا و"الأطفال اللطفاء" الذين قتلهم" الإرهابيون الروس"، كما أهداها إلى "الدول الشجاعة التي كانت معنا ودعمتنا"، وكذلك إلى جميع الأشخاص الذين قاتلوا من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم، مثل أوكرانيا.

وقُدمت الجائزة خلال حفل عشاء، وبلغت تكلفة التذاكر ما يصل إلى 2500 دولار.

كما حصل على الجائزة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فيرست إيسترن للاستثمار، فيكتور تشو.