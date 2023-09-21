اتهم الانفصاليون الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ أذربيجان بانتهاك وقف اطلاق النار، بينما نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن تكون هاجمت عاصمة ناغورني قره باغ. وفي وقت سابق، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن سماع أصوات إطلاق نار في عاصمة إقليم ناغورني قره باغ.

كانت هذه تفاصيل خبر انفصاليو قره باغ اتهموا أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار وباكو نفت مهاجمتها عاصمة الإقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.