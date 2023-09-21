أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في كلمة من "أسبوع بيروت للطاقة"، الى أننا "فخورين بما قمنا به على صعيد رفع الدعم عن المحروقات إذ كان عشوائيًّا وبعد رفعه برزت الكلفة المتدنية للطاقة المتجدّدة والسيارات الكهربائية مقارنةً مع أسعار المازوت والبنزين".

كانت هذه تفاصيل خبر فياض من "أسبوع بيروت للطاقة": فخورون بما قمنا به على صعيد رفع الدعم عن المحروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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