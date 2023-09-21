وفد من تكتل "الجمهورية القوية" سلّم سفير أستراليا عريضة تدعو لتشكيل لجنة دولية بشأن انفجار المرفأ

زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" سفير استراليا في لبنان اندرو بارنز في مقر السفارة في بيروت، وقد سلم الوفد سفير استراليا عريضة موجهة الى الدول الاعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة تؤكد وتثني على موقف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وتدعو الدول الاعضاء للوقوف الى جانب مطالب الشعب اللبناني والاسراع في تشكيل هذه اللجنة. وتحمل العريضة 291 توقيع من نواب ومنظمات انسانية وحقوقية لبنانية ودولية واغترابية واهالي الضحايا والمتضررين.

وناشد الوفد السفير الاسترالي نقل هذا المطلب الملح للشعب اللبناني الى حكومته ودعم لبنان وشعبه في سبيل تحقيقه والكشف عن الحقيقة في هذه القضية والافراج عن العدالة المعطلة في لبنان.