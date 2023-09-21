"أكاديمية البحث العلمي" تدعو للاشتراك في مبادرة إنشاء المعامل الوطنية المتخصصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الهيئات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بالبحث العلمي والتكنولوجيا من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، والمراكز والمعاهد البحثية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص من شركات ومنظمات، والمؤسسات والمنظمات غير هادفة للربح، إلى التقديم في مبادرة إنشاء المعامل الوطنية المتخصصة، والتي أطلقتها الأكاديمية اعتبارا من اليوم في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026).

وعلى المهتمين الاطلاع على شروط وموعد التقدم وملء الاستمارة من خلال الرابط التالي، اضغط هنا، على أن يكون التقدم بمقترح تفصيلي لإنشاء وإدارة معمل وطني لصالح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتُقدم المقترحات من خلال الهيئات ولن تقبل مقترحات فردية أو شخصية، وتتولى الهيئة أو الجهة المتقدمة بالمقترح إنشاء المعمل وتجهيزه وإدارته لصالح الأكاديمية، حيث تتولى الأكاديمية توفير التمويل اللازم طبقا لخطة التمويل التي سيتم اعتمادها عند قبول المقترح.

وأوضح البيان أن إنشاء المعامل الوطنية المتخصصة والاستثمار في أبحاث العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي إحدى الآليات الرئيسية لمجابهة التحديات وتلبية الاحتياجات الوطنية والحفاظ على الأمن القومي، ويشير مصطلح المختبر الوطني بشكل عام إلى أي مختبر تديره الحكومة أو ترعاه، وتجري المختبرات الوطنية بحثا وتطويرا يتناول المهام الأساسية في مجالات الطاقة والعلوم والأمن القومي والإشراف البيئي.​