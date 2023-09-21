ليس أكتوبر.. التأمينات تعلن موعد صرف الزيادة الجديدة بالمعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قال جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة نسقت مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وأضاف عوض، أنه عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر القادم.

وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014، بحسب عوض.

وأشار عوض، إلي أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر و تحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصي 1635 و بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.